В Кремле оценили вероятность введения ограничений из-за ситуации с COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение ограничительных мер на федеральном уровне из-за ситуации с коронавирусом в стране пока не планируется.

"В настоящее время об этом речи не идет", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Однако Песков отметил тенденцию роста заболеваемости коронавирусом в ряде регионов России.

"Каждый регион в зависимости от специфики принимает меры самостоятельно. Но, безусловно, эта ситуация является серьезным поводом не просто для обеспокоенности, но для очередной мобилизации", – добавил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что в администрации президента не обсуждают возможность введения нового локдауна на федеральном уровне. Он подчеркнул, что данный вопрос остается в ведении субъектов страны.

Позже стало известно, что в ряде регионов ужесточают антиковидные меры, а учебу и работу переводят на удаленку.

В Курской области ограничили массовые мероприятия, а в Бурятии для непривитых пенсионеров ввели режим самоизоляции. В Самарской области между тем планируют ввести QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах.

