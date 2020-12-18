Заболевший коронавирусом Макрон рассказал о своем самочувствии

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Заболевший коронавирусом президент Франции Эммануэль Макрон рассказал в Twitter о своем самочувствии.

"Я хочу вас успокоить, у меня все хорошо", – заверил Макрон.

Он отметил, что у него присутствуют головная боль и усталость. Глава Франции подчеркнул, что он будет предоставлять ежедневный отчет о течении болезни.

Макрон также поблагодарил всех за слова поддержки. Он отметил, что продолжает управлять делами и находится на связи с премьер-министром и правительством. В то же время, по словам Макрона, его работа замедлилась из-за коронавируса.

"Но я продолжаю заниматься приоритетными досье – это эпидемия и управления ею в нашей стране или, например, досье по Brexit", – заявил президент Франции.

О том, что глава Франции заболел коронавирусом, стало известно утром 17 декабря. В соответствии с правилами санитарной безопасности Макрон ушел на самоизоляцию. В связи с этим Владимир Путин выслал главе Франции телеграмму, в которой пожелал ему скорейшего выздоровления.