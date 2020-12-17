Путин пожелал заболевшему COVID-19 Макрону скорейшего выздоровления

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Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления французскому лидеру Эммануэлю Макрону, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Президент России пожелал Макрону скорейшего выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы", – заявили в Кремле.

Отмечается, что Путин направил президенту Франции соответствующую телеграмму. В ней он заявил, что с тревогой узнал о положительном тесте Макрона на коронавирус.

О том, что глава Франции заболел коронавирусом, стало известно утром 17 декабря. В соответствии с правилами санитарной безопасности Макрон уйдет на самоизоляцию.