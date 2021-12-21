Центр "Вектор" опубликовал фотографии "Омикрона"

Фото: rospotrebnadzor.ru
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" опубликовал фотографии "Омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Ученые заразили культуру клеток Vero E6 "Омикроном" в лабораторных условиях для исследования формы, размера и находящихся на поверхности штамма структур. Клетки на шестые сутки после заражения отделили от поверхности специальных флаконов, где они выращивались.
"На снимках – везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети, при участии которой происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки", – говорится в сообщении.
Ученые выяснили, что в мембрану пузырьков, где формируется вирусная частица, встраиваются структурные белки вируса, которые впоследствии определяют его поведение при встрече с другой клеткой.
"В случае со штаммом "Омикрон" необычно то, что вирус собирается медленно и в отличии от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции", – сказано в сообщении.
Отмечается, что состояние клеток при заражении "Омикроном" соответствует тому, что можно увидеть на вторые или третьи сутки при заражении другими штаммами коронавируса.
Ранее Университет Гонконга опубликовал изображение "Омикрон"-штамма, полученное при помощи электронного микроскопа. Ученые медицинского факультета, в том числе специалисты в области патологии и вирусологии, сделали микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны, заразившейся этим вариантом коронавируса. Изображение они обнародовали при малом и большом увеличении.
В первом случае на микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. На микрофотографии с большим увеличением заметны агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.
Ученые опубликовали фото штамма "Омикрон"
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