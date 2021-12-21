Более 40 тысяч детей в РФ болеют коронавирусом

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал число детей в стране с выявленной коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в ходе заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"За этот период у нас переболело детей в общей сложности 1 миллион 544 тысячи, сегодня активно болеющих детей чуть больше 40 тысяч", – заявил глава Минздрава.

Мурашко уточнил, что в течение последнего месяца число активных случаев снижается, поэтому медицинским организациям удается переводить больше усилий на помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями.

В совокупности, уточнил министр, медпомощь в России получают 634 тысячи пациентов с коронавирусом, из них 495 тысяч – амбулаторно. В тяжелом состоянии находятся 4,4 тысячи пациентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили 41 случай заражения штаммом "Омикрон". Состояние заболевших остается стабильным.

