Врачи предупредили об угрозе для психики переболевших коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что коронавирус способен спровоцировать у больного проявления психических заболеваний.

Ранее в Екатеринбурге 22-летняя студентка, которая заболела коронавирусом, три месяца проходила лечение в психиатрических клиниках, сообщает "Газета.ру". Девушке поставили диагноз "шизофрения", у нее случались приступы бреда и галлюцинации. Мать студентки уверена, что именно коронавирус повлиял на проблемы с психическим здоровьем у ее дочери. Вакцинацию, по ее словам, девушка не проходила.

По мнению эксперта, коронавирус и нарушения психики могут быть взаимосвязаны.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Неоднократно появлялись сообщения в мировой прессе, что заболевание коронавирусной инфекцией в той или иной степени провоцирует проблемы с психикой. Скорее всего, в том числе и шизофрению. Могут возникать острые психозы, другие расстройства личности.

"Это происходит из-за того, что вирус проникает в клетки головного мозга. В зависимости от того, какие области и клетки будут повреждены, могут возникнуть те или иные расстройства. Так что это вполне правдоподобная история", – подчеркнул врач.

В группе риска могут оказаться зараженные коронавирусом люди, у которых есть генетическая предрасположенность к нарушениям психики, предупреждает специалист. Кроме того, инфекция способна обострить у человека заболевания, которые до этого себя никак не проявляли, говорит он.

"COVID-19 в первую очередь бьет по внутренней оболочке сосудов, особенно мелких. А это считайте, что любой орган может пострадать. В том числе и головной мозг", – объяснил собеседник Москвы 24.

Однако существует вероятность, что быстро распространяющийся штамм "Омикрон" способен нести меньший вред для психического здоровья, отмечает врач.

"В медицинских базах знаний есть огромное количество сообщений, что при заражении первоначальным "уханьским" штаммом наблюдаются риски психоза, обострения шизофрении. Последние публикации по штамму "Дельта" показывают, что он больше повреждает желудочно-кишечный тракт, при нем сильнее выражены тромбозы. Данные по "Омикрону" говорят о том, что этот штамм быстрее "клеится" к клетке и быстрее с нее "слетает". Есть вероятность, что он будет вызывать меньше повреждений, психических расстройств на его фоне не проявится", – предположил врач.

В любом случае обезопасить себя от подобных проблем может помочь только вакцинация от коронавирусной инфекции, рекомендует специалист.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Когда вакцинированные люди встречаются с коронавирусом, даже если и заболевают, у них нет развернутой картины поражения органов и систем. Как правило, они переносят инфекцию относительно легко. Прививка позволяет пережить все атаки вируса без потерь для здоровья и умственной работоспособности.

Врач-психиатр Михаил Баклушев в беседе с Москвой 24 пояснил, что коронавирус способен влиять на психику человека. В частности, он может обострить уже имеющиеся проблемы и заболевания, уточняет врач. Однако, по его мнению, заражение COVID-19 не приводит к развитию шизофрении.

"Не то чтобы он вызывает какие-то специфические расстройства. Если у человека есть какие-то проблемы с психикой, то они могут обостриться, усилиться, как в принципе и при любом вирусе. Если шизофрения есть, коронавиурс может ее обострить. Конечно, возникнуть из-за коронавируса она не может. Когда проблем с психикой нет, вирус никак не повлияет", – пояснил Михаил Баклушев.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предупредила, что штамм "Омикрон" способен провоцировать развитие смертельных болезней. По ее мнению, этот фактор способен привести к росту смертности в России, не связанной напрямую с коронавирусом.





Никита Камзин, Светлана Медведева