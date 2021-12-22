В России выявили 25 264 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
За минувшие сутки в России подтвердили 25 264 новых случая коронавирусной инфекции. В 1 710 из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
Больше всего случаев выявлено в Санкт-Петербурге – 2 166, Москве – 1 904, Московской области – 1 351, Красноярском крае – 613, Пермском крае – 604, Свердловской области – 591, Иркутской области – 575, Челябинской области – 573, Самарской области – 565, Краснодарском крае – 534, Нижегородской области – 525, Ростовской области – 523, Омской области – 489.
Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 292 983 случая коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе – 0,03%, Республике Калмыкия – 0,05%, Республике Тыва – 0,06%.
От последствий COVID-19 за последние сутки в стране скончались 1 020 человек, за все время пандемии умерли 300 269. За минувшие 24 часа выздоровели 42 322 человека, за весь период – 9 097 521.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников составил прогноз по коронавирусу на 2022 год. По его словам, в России волны коронавируса вероятны в феврале – апреле и июле – сентябре. Ожидается, что максимальное число заболевших будет варьироваться в пределах 50–80 тысяч человек.
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