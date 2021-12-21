О штамме "Омикрон" пока известно очень мало – Попова

21 декабря, 19:30
О штамме "Омикрон" пока известно очень мало. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, возможно, "Омикрон" будет спасением, поскольку ученые уже говорили о том, что он может стать своеобразной "прививкой" от более страшных штаммов.
Однако обнадеживаться пока еще рано, предостерегла Анна Попова. Вместе с тем в России сейчас по-прежнему делается все, чтобы избежать ухудшения ситуации с ковидом, подчеркнула Попова.
Ученые всего мира пристально следят за странами, где этот штамм распространяется. Так, например, в ЮАР число заболевших уже снижается, ситуация там постепенно стабилизируется. Больше всего заражений сейчас регистрируют в Великобритании.
Ранее Попова также рассказала о том, что всего в России выявили 41 случай заболевания "Омикроном". Все зараженные находятся в стабильном состоянии, при этом 16 пациентов уже выписали. Также зарегистрировали более 300 человек, контактировавших с заболевшими. Все они уже на изоляции.
Как подчеркнула глава Роспотребнадзора, распространяется "Омикрон" очень быстро. При этом симптомы очень напоминают грипп: в первые три дня повышается температура до 38,5 градуса. Также начинается кашель, ощущаются слабость и першение в горле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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