"Специальный репортаж": "продать любой ценой"

Цены на автомобили продолжают стремительный рост. Стоимость седана эконом-класса может превышать 2 миллиона рублей. А ведь еще пару лет назад он обошелся бы в 2 раза дешевле. Дилеры объясняют ситуацию дефицитом машин, сложной логистикой и винят во всем коронавирус.

Специальный корреспондент Яна Гордиенко прошлась по автосалонам и увидела, что купить машину без дополнительного оборудования теперь невозможно, а коврики и тонировка могут прибавить к стоимости несколько сотен тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.