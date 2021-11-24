Самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Норильска

10:23
Фото: ТАСС/Zuma
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска.
"Самолет Sukhoi Superjet – 100 осуществлял рейс Челябинск – Норильск. При посадке в аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние приблизительно 30 метров", – рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.
На борту лайнера в момент инцидента находились 81 пассажир и 6 членов экипажа. В результате происшествия никто из них не пострадал.
В Следственном комитете уточнили, что проводят проверку по факту случившегося.
Накануне сообщалось, что следователи инициировали проверку после аварийной посадки самолета Як-40 на Камчатке. Инцидент произошел с лайнером, который летел из аэропорта Тиличики в Петропавловск-Камчатский.
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