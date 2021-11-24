Самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Норильска

Фото: ТАСС/Zuma

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска.

"Самолет Sukhoi Superjet – 100 осуществлял рейс Челябинск – Норильск. При посадке в аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние приблизительно 30 метров", – рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

На борту лайнера в момент инцидента находились 81 пассажир и 6 членов экипажа. В результате происшествия никто из них не пострадал.

В Следственном комитете уточнили, что проводят проверку по факту случившегося.

Накануне сообщалось, что следователи инициировали проверку после аварийной посадки самолета Як-40 на Камчатке. Инцидент произошел с лайнером, который летел из аэропорта Тиличики в Петропавловск-Камчатский.