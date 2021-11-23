Самолет совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя на Камчатке

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Самолет Як-40 произвел аварийную посадку на Камчатке. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края.

По имеющимся данным, лайнер выполнял рейс из аэропорта Тиличики в Петропавловск-Камчатский.

"Из-за остановки одного из двигателей командир экипажа принял решение вернуться в село", – утверждается в материале.

На борту самолета на момент аварийной посадки находились 13 пассажиров. В результате случившегося никто не пострадал.

По факту произошедшего камчатское межрегиональное управление воздушного транспорта Росавиации начало проверку.

"Все пассажиры сегодня другим рейсом отправятся в Петропавловск-Камчатский", – заявил министр транспорта и дорожного строительства региона Владимира Каюмова.

Ранее сообщалось, что самолет рейса Анталия – Москва приземлился в аэропорту прибытия с отказавшим двигателем. Перед посадкой в Шереметьево экипаж доложил о срабатывании сигнализации отказа одного из двигателей.

В результате случившегося никто не пострадал.