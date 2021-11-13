Прокуратура начала проверку после сработавшего датчика в самолете Владивосток – Москва

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после срабатывания датчика от отказе управления передней стойкой шасси в самолете "Аэрофлота". Об этом сообщает пресс-служба органа.

По предварительной информации, датчик сработал 12 ноября во время выполнения рейса Владивосток – Москва. Посадка в аэропорту Шереметьево прошла благополучно. В результате никто не пострадал.

Проверку проведет Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

"В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход проверки контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет рейса Анталия – Москва приземлился в аэропорту прибытия с отказавшим двигателем. Перед посадкой в "Шереметьево" экипаж доложил о срабатывании сигнализации отказа одного из двигателей. В результате случившегося никто не пострадал.

