Следователи начали проверку по факту аварийной посадки самолета на Камчатке

06:17
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Следователи инициировали проверку после аварийной посадки самолета Як-40 на Камчатке. Об этом заявляется на сайте Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.
Следователям удалось установить, что инцидент случился с лайнером в понедельник, 22 ноября, в 14:28 по местному времени. Во время полета рейса Тиличики – Петропавловск-Камчатский у самолета случилось самовыключение правого двигателя.
"Командир воздушного судна принял решение о возврате в пункт вылета. Самолет приземлился благополучно", – рассказали в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что на борту лайнера находились 4 члена экипажа и 13 пассажиров. В результате случившегося никто не пострадал.
Добавляется, что в ходе проверки следователи планируют оценить действия членов экипажа и наземных служб аэродрома.
Ранее сообщалось, что по факту аварийной посадки самолета камчатское межрегиональное управление воздушного транспорта Росавиации начало проверку.
До этого пассажирский самолет рейса Москва – Псков вынужденно приземлился в Санкт-Петербурге. Причиной стала низкая облачность в аэропорту прибытия.
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