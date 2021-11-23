Следователи начали проверку по факту аварийной посадки самолета на Камчатке

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Следователи инициировали проверку после аварийной посадки самолета Як-40 на Камчатке. Об этом заявляется на сайте Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.

Следователям удалось установить, что инцидент случился с лайнером в понедельник, 22 ноября, в 14:28 по местному времени. Во время полета рейса Тиличики – Петропавловск-Камчатский у самолета случилось самовыключение правого двигателя.

"Командир воздушного судна принял решение о возврате в пункт вылета. Самолет приземлился благополучно", – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что на борту лайнера находились 4 члена экипажа и 13 пассажиров. В результате случившегося никто не пострадал.

Добавляется, что в ходе проверки следователи планируют оценить действия членов экипажа и наземных служб аэродрома.

Ранее сообщалось, что по факту аварийной посадки самолета камчатское межрегиональное управление воздушного транспорта Росавиации начало проверку.

До этого пассажирский самолет рейса Москва – Псков вынужденно приземлился в Санкт-Петербурге. Причиной стала низкая облачность в аэропорту прибытия.