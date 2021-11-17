Четыре автомобиля столкнулись на МКАД в районе Калужского шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Авария произошла на МКАД в районе Калужского шоссе. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

По имеющимся данным, ДТП случилось на 39-м километре внутренней стороны дороги. Там столкнулись сразу четыре машины.

В телеграм-канале Дептранса уточняется, что движение на участке осуществляется по четырем полосам из шести.

"На месте работают оперативные службы города", – добавляется в сообщении.

Информации о пострадавших в результате аварии нет.

Ранее на улице Дорожной в Чертанове автомобиль въехал под фуру. Легковушку на большой скорости занесло под большегруз, который стоял на обочине.

В результате ДТП никто не пострадал. Предполагается, что причиной аварии могла стать скользкая дорога.