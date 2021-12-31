Вакцина от коронавируса "Конвасэл" может быть зарегистрирована в 2022 году – ФМБА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новая вакцина от коронавируса "Конвасэл" может быть зарегистрирована до конца первого квартала 2022 года. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в интервью телеканалу Россия 24.

Она рассказала, что отчет планируется подать до конца этого года.

"Здесь, конечно, будет решать регулятор, есть разные подходы. Если говорить, чтобы все было, это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца первого квартала, [в связи с] необходимостью наблюдений за теми, кого мы начали прививать в августе-сентябре", – подчеркнула Скворцова.

Ранее сообщалось, что назальная форма вакцины от коронавируса станет доступна в РФ в первом квартале 2022 года. Отмечается, что вакцина будет особенно эффективна против "Омикрон"-штамма. По словам экспертов, назальная форма поможет не только защитить от нового варианта коронавируса, но и предотвратить передачу вируса.

