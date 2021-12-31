Депутат Госдумы предупредила о риске развития рака у переболевших COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
У переболевших коронавирусом людей может развиться онкологическое заболевание, заявила зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.
Она отметила, что сейчас нужно внимательно следить за состоянием пациентов, которые перенесли легочную форму COVID-19.
"Есть уже определенные наработки, что у людей, перенесших COVID с поражением легочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией легочной ткани, желудочно-кишечного тракта", – цитирует Соломатину URA.RU.
Она напомнила, что коронавирус стал отправной точкой для различных заболеваний. Зачастую они возникают, если у человека уже были скрытые проблемы. По ее словам, COVID-19 также может стать началом для развития рака.
"Ковидная инфекция – это же воспалительный процесс, и онкология – это воспалительный процесс, то есть источником возникновения онкологии, пусковым механизмом, является воспаление, вызванное ковидом", – рассказала Соломатина.
При этом иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что рак будет нечасто появляться у перенесших коронавирус людей. По его словам, риск развития онкологии также будет связан с тяжестью перенесенного заболевания и возрастом.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что смертность от COVID-19 выросла в России по сравнению с 2020 годом. По официальным данным Росстата, смертность в ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 17%, в январе – ноябре 2021 года по сравнению с январем – ноябрем 2020-го – на 18,5%.
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