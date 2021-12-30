В Оперштабе сообщили о высоких рисках распространения коронавируса в праздники

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Риски распространения коронавирусной инфекции растут на фоне увеличения числа контактов между людьми в праздничные дни. Об этом сообщил Оперштаб по борьбе с COVID-19.

"Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми увеличивается и многие граждане выезжают за границу, риски распространения COVID-19, в том числе нового штамма "Омикрон", возрастают", – отметили в Оперштабе.

Там также добавили, что в подобных условиях российской системе здравоохранения необходимо быть в постоянной готовности.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ухудшение эпидемиологической ситуации в стране после праздников. Тогда же премьер-минист РФ Михаил Мишустин заявил, что российская система здравоохранения в новогодние праздники останется в режиме повышенной готовности, чтобы медицинскую помощь могли получить все, кому это требуется.

