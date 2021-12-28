Система здравоохранения РФ продолжит находиться в режиме повышенной готовности в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Российская система здравоохранения в новогодние праздники останется в режиме повышенной готовности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе COVID-19.
"Во время новогодних праздников продолжим поддерживать повышенную готовность нашей системы здравоохранения, чтобы помощь пациентам бесперебойно оказывалась по всей стране", – сказал он.
Глава кабмина объяснил, что на фоне распространения нового штамма коронавируса крайне важно, чтобы граждане обращались за медицинской помощью при первых же признаках недомогания. По его словам, первые три дня после заболевания играют важную роль, поскольку в это время врачи могут быстрее поставить диагноз и назначить соответствующее лечение.
Мишустин также напомнил, что в длинные выходные у россиян будет возможность привиться или пройти повторную вакцинацию. Это поможет медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией, заключил он.
До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за минувшие выходные уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 61,1%. По ее словам, этого пока недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать.
Как ранее отметил Владимир Путин, России необходимо стремиться к тому, чтобы достичь уровня коллективного иммунитета в 90%.
Попова допустила, что "Омикрон"-штамм вытеснит "Дельту"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: