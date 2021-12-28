Система здравоохранения РФ продолжит находиться в режиме повышенной готовности в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российская система здравоохранения в новогодние праздники останется в режиме повышенной готовности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе COVID-19.

"Во время новогодних праздников продолжим поддерживать повышенную готовность нашей системы здравоохранения, чтобы помощь пациентам бесперебойно оказывалась по всей стране", – сказал он.

Глава кабмина объяснил, что на фоне распространения нового штамма коронавируса крайне важно, чтобы граждане обращались за медицинской помощью при первых же признаках недомогания. По его словам, первые три дня после заболевания играют важную роль, поскольку в это время врачи могут быстрее поставить диагноз и назначить соответствующее лечение.

Мишустин также напомнил, что в длинные выходные у россиян будет возможность привиться или пройти повторную вакцинацию. Это поможет медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией, заключил он.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за минувшие выходные уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 61,1%. По ее словам, этого пока недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать.

Как ранее отметил Владимир Путин, России необходимо стремиться к тому, чтобы достичь уровня коллективного иммунитета в 90%.

