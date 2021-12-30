Рост числа пациентов с тяжелым течением COVID-19 наблюдается в 16 регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Рост числа пациентов с COVID-19, госпитализированных в медучреждения в тяжелом состоянии, наблюдается в 16 регионах России. Об этом на заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"[Это] говорит о том, что граждане поздно обращаются к врачу", – пояснил он.

Глава Минздрава отметил, что амбулаторное лечение получают 77% пациентов с коронавирусом. Остальные находятся в стационарах.

"Мы по-прежнему видим, что большое количество пациентов находятся в палатах реанимации. Более 4 тысяч человек находятся на искусственной вентиляции легких и ЭКМО", – подчеркнул Мурашко.

По словам министра, в резерве в настоящий момент находится 30% коечного фонда.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что поствакцинальный иммунитет после "Спутника V" достаточен, чтобы сдерживать распространение "Омикрона". Главный санитарный врач РФ выразила уверенность, что вакцинация от коронавируса на сегодняшний день абсолютно оправданна. При этом необходимо сделать так, чтобы наступление вируса не было критическим для системы здравоохранения.