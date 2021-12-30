Рост числа пациентов с тяжелым течением COVID-19 наблюдается в 16 регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Рост числа пациентов с COVID-19, госпитализированных в медучреждения в тяжелом состоянии, наблюдается в 16 регионах России. Об этом на заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"[Это] говорит о том, что граждане поздно обращаются к врачу", – пояснил он.
Глава Минздрава отметил, что амбулаторное лечение получают 77% пациентов с коронавирусом. Остальные находятся в стационарах.
"Мы по-прежнему видим, что большое количество пациентов находятся в палатах реанимации. Более 4 тысяч человек находятся на искусственной вентиляции легких и ЭКМО", – подчеркнул Мурашко.
По словам министра, в резерве в настоящий момент находится 30% коечного фонда.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что поствакцинальный иммунитет после "Спутника V" достаточен, чтобы сдерживать распространение "Омикрона". Главный санитарный врач РФ выразила уверенность, что вакцинация от коронавируса на сегодняшний день абсолютно оправданна. При этом необходимо сделать так, чтобы наступление вируса не было критическим для системы здравоохранения.
Назальная вакцина от коронавируса будет доступна в первом квартале 2022 года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: