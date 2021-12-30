Иммунитет после "Спутника V" достаточен для сдерживания "Омикрона" – Попова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Поствакцинальный иммунитет после "Спутника V" достаточен, чтобы сдерживать распространение "Омикрона", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Она уточнила, что данные выводы подтверждены результатами изучения двух российских научно-исследовательских организаций.

"Для нас это очень важно, так как у нас основная часть населения привита именно этой вакциной – "Спутиник V", – отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора выразила уверенность, что вакцинация от коронавируса на сегодняшний день абсолютно оправданна. При этом необходимо сделать так, чтобы наступление вируса не было критическим для системы здравоохранения.

Ранее Анна Попова сообщила, что в России выявлено 103 случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон" спустя два месяца с его появления. Она уточнила, что это люди, приехавшие из поездок, или те, кто очень близко контактировал с инфицированными.

Также глава Роспотребнадзора ранее отмечала, что пациенты без вакцинации, с тяжелыми формами диабета и онкологией тяжело переносят "Омикрон". Она предположила, что новый штамм коронавируса может вытеснить "Дельту", но в России такого процесса пока не наблюдается.

