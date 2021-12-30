В России выявлено 103 случая заражения "Омикроном"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В России выявлено 103 случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон" спустя два месяца с его появления. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Это люди приехавшие или люди очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все", – сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Минздрав РФ сообщал, что все случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон" в России являются завозными. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, клиническое течение болезни похоже на грипп. Сам по себе "Омикрон" распространяется быстрее других штаммов.
При этом Анна Попова отмечала, что пациенты без вакцинации, с тяжелыми формами диабета и онкологией тяжело переносят "Омикрон". Она также выражала мнение, что новый штамм коронавируса может вытеснить "Дельту", но в России такого процесса пока не наблюдается.
Попова допустила, что "Омикрон"-штамм вытеснит "Дельту"
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