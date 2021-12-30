В Роспотребнадзоре считают, что "Омикрон" заразнее других штаммов в 5–7 раз

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Новый штамм коронавируса "Омикрон" заразнее других разновидностей вируса в 5–7 раз. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с RT.
"Этот штамм очень контагиозный, очень "летучий", если так можно сказать", – рассказала специалист.
По ее словам, данный фактор объясняет быстрое распространение мутации. Кроме того, это способствовало резкому подъему заболеваемости в ЮАР.
"Если он распространится в другой стране, там тоже будет большое количество заболевших", – считает Пшеничная.
Специалист добавила, что заболевание штаммом "Омикрон" протекает в легкой форме среди молодежи и вакцинированных от коронавируса.
Ранее исследователи из ЮАР пришли к выводу, что антитела, вырабатываемые в организме зараженных "Омикроном", способны нейтрализовать вариант коронавируса "Дельта". Иммунная защита у переболевших новым штаммом увеличивалась в 4,4 раза при контакте с последним.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
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