В Роспотребнадзоре считают, что "Омикрон" заразнее других штаммов в 5–7 раз

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Новый штамм коронавируса "Омикрон" заразнее других разновидностей вируса в 5–7 раз. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с RT.

"Этот штамм очень контагиозный, очень "летучий", если так можно сказать", – рассказала специалист.

По ее словам, данный фактор объясняет быстрое распространение мутации. Кроме того, это способствовало резкому подъему заболеваемости в ЮАР.

"Если он распространится в другой стране, там тоже будет большое количество заболевших", – считает Пшеничная.

Специалист добавила, что заболевание штаммом "Омикрон" протекает в легкой форме среди молодежи и вакцинированных от коронавируса.

Ранее исследователи из ЮАР пришли к выводу, что антитела, вырабатываемые в организме зараженных "Омикроном", способны нейтрализовать вариант коронавируса "Дельта". Иммунная защита у переболевших новым штаммом увеличивалась в 4,4 раза при контакте с последним.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.