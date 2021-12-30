Уровень коллективного иммунитета в Москве составил 71,4%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в столице снизился до 71,4%. Об этом свидетельствуют данные портала "стопкоронавирус.рф".

Неделей ранее, 24 декабря, этот показатель достигал 72%.

Первым компонентом вакцины против COVID-19 в общей сумме привились 6 723 179 москвичей. Еще 6 364 619 горожан прошли полный курс вакцинации.

За минувшие сутки в России выявили 21 073 новых случая коронавирусной инфекции. Из них на Москву пришелся 2 661 случай.

От последствий COVID-19 в столице скончался 71 пациент, а выздоровели 2 495 горожан. Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию в Москве перенесли 1 865 970 человек.

