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В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 72%. Об этом говорят данные сайта стопкоронавирус.рф.

Уточняется, что вакцинацию первым компонентом прошли 6 670 105 человек, а полный цикл завершили 6 268 959.

До этого уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве находился на отметке в 72,2%.

В столице за последние сутки выявили 2 126 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время госпитализировали 756 человек, на ИВЛ находятся 526 пациентов.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице ситуация с коронавирусом стабильная и благополучная, заболеваемость на этой неделе снизилась на 15%.