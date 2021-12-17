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Москва 24

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Общество

17:12

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 72,2%

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве достиг 72,2%. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По России этот показатель увеличился за неделю с 55,7 до 58,2%. Полный цикл вакцинации от COVID-19 россияне прошли 70,8 миллиона раз.

За последние сутки в Москве выявили 2 755 новых случаев коронавируса. Были госпитализированы 800 человек, на ИВЛ находятся 528 пациентов. При этом выздоровели 3 509 человек.

В России за последние сутки подтвердили 27 743 случая коронавируса. В 2 106 из них болезнь проходила без клинических проявлений. С начала пандемии в России зарегистрировано 10 159 389 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.

Также к соблюдению мер в новогодние праздники призвал Владимир Путин. Президент подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране остается по-прежнему напряженной. Количество заболевших сократилось почти наполовину, но при этом возросла смертность.

Эксперт рассказал, насколько опасен "Омикрон"-штамм коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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