В Москве выявили 2 755 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве выявлено 2 755 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За минувшие сутки были госпитализированы 800 человек, на ИВЛ находятся 528 пациентов. При этом выздоровели 3 509 человек.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 828 635. В столице скончались 83 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19", – говорится в сообщении.

В Оперштабе напомнили, что для победы над коронавирусом необходимо пройти вакцинацию. Сделать прививку от COVID-19 можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

В России за последние сутки подтвердили 27 743 случая коронавируса. В 2 106 из них болезнь проходила без клинических проявлений. С начала пандемии в России зарегистрировано 10 159 389 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

