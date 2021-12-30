В России выявили 21 073 случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России подтвердили 21 073 случая коронавируса. В 1 718 (8,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.
На Москву пришелся 2 661 случай, на Санкт-Петербург – 1 532, на Московскую область – 977, на Свердловскую область – 524, на Челябинскую область – 490, на Иркутскую область – 478, на Краснодарский край – 466, на Нижегородскую область – 449, на Пермский край – 445, на Красноярский край – 434.
С начала пандемии в России зарегистрированы 10 479 344 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Костромской области, на Чукотке, в Калмыкии, Тыве, Севастополе, Крыму и Удмуртии.
За последние сутки в стране подтверждено 926 смертей от последствий коронавируса, за весь период пандемии умерли 307 948 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 43 004 человека, за все время – 9 423 227.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что новый штамм коронавируса "Омикрон" способен активнее и быстрее поражать бронхи и легкие. При этом симптоматика новой разновидности вируса схожа с сезонным ОРВИ.
В частности, зараженные штаммом "Омикрон" пациенты сталкиваются с повышением температуры до 38 градусов и выше, ломотой, насморком, першением в горле, кашлем и снижением аппетита.
Россиян призвали при малейших симптомах коронавируса обращаться к врачу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: