В России выявили 21 073 случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 21 073 случая коронавируса. В 1 718 (8,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.

На Москву пришелся 2 661 случай, на Санкт-Петербург – 1 532, на Московскую область – 977, на Свердловскую область – 524, на Челябинскую область – 490, на Иркутскую область – 478, на Краснодарский край – 466, на Нижегородскую область – 449, на Пермский край – 445, на Красноярский край – 434.

С начала пандемии в России зарегистрированы 10 479 344 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Костромской области, на Чукотке, в Калмыкии, Тыве, Севастополе, Крыму и Удмуртии.

За последние сутки в стране подтверждено 926 смертей от последствий коронавируса, за весь период пандемии умерли 307 948 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 43 004 человека, за все время – 9 423 227.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что новый штамм коронавируса "Омикрон" способен активнее и быстрее поражать бронхи и легкие. При этом симптоматика новой разновидности вируса схожа с сезонным ОРВИ.

В частности, зараженные штаммом "Омикрон" пациенты сталкиваются с повышением температуры до 38 градусов и выше, ломотой, насморком, першением в горле, кашлем и снижением аппетита.