В Москве выявлен 2 661 новый случай COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в столице выявили 2 661 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

За 24 часа госпитализировали 699 человек. На ИВЛ находятся 548 человек. Выздоровели еще 2 495 пациентов. Всего число людей, которые переболели коронавирусом, увеличилось до 1 865 970.

Скончался в столице за сутки 71 пациент.

За последние сутки в России подтвердили 21 073 случая коронавируса. В 1 718 (8,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. С начала пандемии в России зарегистрированы 10 479 344 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Костромской области, на Чукотке, в Калмыкии, Тыве, Севастополе, Крыму и Удмуртии.

За последние сутки в стране подтверждено 926 смертей от последствий коронавируса, за весь период пандемии умерли 307 948 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 43 004 человека, за все время – 9 423 227.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что новый штамм коронавируса "Омикрон" способен активнее и быстрее поражать бронхи и легкие. При этом симптоматика новой разновидности вируса схожа с сезонным ОРВИ.

В частности, зараженные штаммом "Омикрон" пациенты сталкиваются с повышением температуры до 38 градусов и выше, ломотой, насморком, першением в горле, кашлем и снижением аппетита.