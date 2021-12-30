В Минздраве рассказали о способности коронавируса поражать почки

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Главный внештатный специалист нефролог Минздрава РФ Евгений Шилов рассказал Москве 24, что почки наряду с мозгом, сердцем и легкими являются одной из главных мишеней для коронавируса.

Ранее ученые пришли к выводу, что при попадании в почки коронавирус может спровоцировать появление рубцов. Исследование проводили специалисты Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах.

По словам Шилова, у больных COVID-19 действительно могут появиться рубцы в почках. "Если человеку повезет и он переживет острый период, его вытащат врачи, то наверняка как последствие воспаления образуются рубцы на ткани. Что касается функции, это уже отдельный вопрос: надо пережить острый период. Маловероятно, что рубцы со временем пропадут", – сказал он.

Кроме того, из-за COVID-19 у человека могут отказать почки, продолжает специалист.





Евгений Шилов главный внештатный специалист нефролог Минздрава РФ Смертность от коронавируса связана с повышенной свертываемостью крови и тромбообразованием, которое запускается цитокиновым штормом, и почки могут очень быстро отказать. Возникает острое почечное повреждение, из-за чего наряду с теми, у кого коронавирус атаковал легкие, больные оказываются в отделении реанимации.

"Если уже и почки подсели, развивается острая почечная недостаточность, прогноз у этих больных крайне тяжелый. В 10 раз хуже, чем у кого в отделении реанимации только легкие поражены", – подчеркнул эксперт.

Среди заразившихся коронавирусом в большой группе риска находятся люди с заболеваниями почек, предупреждает Шилов. "Больные с почечной недостаточностью в 15 раз чаще умирают. Они опережают гипертоников, у которых в 12 раз выше смертность, и диабетиков, у которых она в 10 раз выше", – объясняет собеседник Москвы 24.

По словам Шилова, единственный способ защититься от заболевания – вакцинироваться.





Евгений Шилов главный внештатный специалист нефролог Минздрава РФ Прививаться несмотря ни на что, потому что можно заболеть так, что мало не покажется.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что "Омикрон"-штамм опасен не только для людей пожилого возраста и с хроническими заболеваниями. В группе риска также находятся дети и взрослые люди от 20 до 39 лет. Вместе с тем, по мнению эксперта, пока рано говорить, что при заражении "Омикроном" болезнь протекает легче.