В Минздраве рассказали о способности коронавируса поражать почки

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Главный внештатный специалист нефролог Минздрава РФ Евгений Шилов рассказал Москве 24, что почки наряду с мозгом, сердцем и легкими являются одной из главных мишеней для коронавируса.
Ранее ученые пришли к выводу, что при попадании в почки коронавирус может спровоцировать появление рубцов. Исследование проводили специалисты Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах.
По словам Шилова, у больных COVID-19 действительно могут появиться рубцы в почках. "Если человеку повезет и он переживет острый период, его вытащат врачи, то наверняка как последствие воспаления образуются рубцы на ткани. Что касается функции, это уже отдельный вопрос: надо пережить острый период. Маловероятно, что рубцы со временем пропадут", – сказал он.
Кроме того, из-за COVID-19 у человека могут отказать почки, продолжает специалист.
"Если уже и почки подсели, развивается острая почечная недостаточность, прогноз у этих больных крайне тяжелый. В 10 раз хуже, чем у кого в отделении реанимации только легкие поражены", – подчеркнул эксперт.
Среди заразившихся коронавирусом в большой группе риска находятся люди с заболеваниями почек, предупреждает Шилов. "Больные с почечной недостаточностью в 15 раз чаще умирают. Они опережают гипертоников, у которых в 12 раз выше смертность, и диабетиков, у которых она в 10 раз выше", – объясняет собеседник Москвы 24.
По словам Шилова, единственный способ защититься от заболевания – вакцинироваться.
Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что "Омикрон"-штамм опасен не только для людей пожилого возраста и с хроническими заболеваниями. В группе риска также находятся дети и взрослые люди от 20 до 39 лет. Вместе с тем, по мнению эксперта, пока рано говорить, что при заражении "Омикроном" болезнь протекает легче.
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