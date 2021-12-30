В РФ выросла смертность от COVID-19 по сравнению с 2020 годом – Голикова

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы
Смертность от COVID-19 выросла в России по сравнению с 2020 годом. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По официальным данным Росстата, смертность в ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 17%, в январе – ноябре 2021 года по сравнению с январем – ноябрем 2020-го – на 18,5%", – приводит ее слова РИА Новости.
При этом Голикова уточнила, что в ноябре больше 100% от общего прироста смертности в стране приходилось на случаи COVID-19. В то же время смертность от других болезней снизилась на 9%, заключила она.
Ранее Голикова назвала два главных условия для снижения смертности от COVID-19. По ее словам, это соблюдение гражданами всех ограничительных мер и вакцинация от коронавируса.
Путин объяснил причины высокой смертности от коронавируса
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