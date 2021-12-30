Голикова назвала два главных условия для снижения смертности от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала важнейшие условия для снижения смертности от коронавируса.
"Важнейшими мероприятиями по снижению смертности от COVID-19 являются соблюдение ограничительных мероприятий и вакцинация", – цитирует Голикову РИА Новости.
Вице-премьер подчеркнула, что по состоянию на 30 декабря первый компонент вакцины против коронавируса получили уже 78,7 миллиона россиян. Полностью вакцинированы порядка 74,5 миллиона человек.
Ранее Голикова призвала не снимать антиковидные ограничения из-за новогодних праздников. По ее словам, необходимо не допустить подъема заболеваемости после длительных выходных и праздничных дней.
О высоких рисках распространения коронавируса в праздники заявили и в Оперштабе по борьбе с COVID-19. Привести к этому могут увеличение контактов между людьми и активные поездки населения за границу.
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