Голикова призвала не снимать антиковидные ограничения из-за новогодних праздников

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Преждевременное снятие ограничений по коронавирусу в регионах России в период новогодних праздников недопустимо. Об этом на заседании Оперштаба по борьбе с коронавирусом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В ряде регионов запланированы праздничные мероприятия. Для того чтобы они прошли без дальнейших эпидемических осложнений, прошу глав субъектов обратить пристальное внимание на их организацию. А также не допускать преждевременного снятия ограничительных мер", – отметила она.

Голикова подчеркнула, что эпидситуация в стране в последние семь недель постепенно улучшается: показатели заболеваемости заметно снизились. Однако соблюдение ограничительных мер по-прежнему остается важным. В связи с этим необходимо не допустить подъема заболеваемости после длительных выходных и праздничных дней.

Ранее Голикова сообщала, что ситуация с коронавирусом осложнилась в семи регионах России. По ее мнению, это связано со снижением охвата тестированием.

Голикова призвала субъекты осторожно относиться к снятию ограничений, а также наращивать темпы вакцинации и ревакцинации во время праздников. Она подчеркнула, что особенно это актуально на фоне распространения "Омикрон"-штамма коронавируса.