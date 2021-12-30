Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в семи регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Ситуация с коронавирусом осложнилась в семи регионах России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 13 регионах, а ухудшение отмечается в 7 регионах в первую очередь из-за снижения охвата тестированием", – цитирует ее ТАСС.
В связи с этим Голикова призвала субъекты осторожно относиться к снятию ограничений, а также наращивать темпы вакцинации и ревакцинации во время праздников, учитывая распространение нового штамма коронавируса "Омикрон".
Ранее Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России необходимо поднять до 90%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась с президентом и уточнила, что целевым является уровень иммунизации от 90 до 95%.
При этом вакцинацию от коронавирсной инфекции прошли около 67% пожилых россиян. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, подчеркнув, что данная категория граждан по-прежнему находится в группе риска.
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