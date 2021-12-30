Свыше 74 млн россиян вакцинировались от коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России первый компонент вакцины от коронавируса получили 78 694 436 человек. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Она добавила, что полный цикл вакцинации провели 74 539 609 раз.

За последние сутки в России подтвердили 21 073 случая коронавируса. В 1 718 (8,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. За последние сутки в стране подтверждено 926 смертей от последствий коронавируса, за весь период пандемии умерли 307 948 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 43 004 человека, за все время – 9 423 227.

На Москву пришелся 2 661 случай, на Санкт-Петербург – 1 532, на Московскую область – 977, на Свердловскую область – 524, на Челябинскую область – 490, на Иркутскую область – 478, на Краснодарский край – 466, на Нижегородскую область – 449, на Пермский край – 445, на Красноярский край – 434.

