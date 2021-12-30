Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг 61,8%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 61,8%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на 30 декабря вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, вакцинация полного цикла – 74 539 609 раз", – цитирует Голикову ТАСС.

При этом она подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация осложнилась за неделю в 7 регионах России, а улучшилась – в 13. В связи с этим Голикова призвала власти субъектов осторожно относиться к снятию ограничений в праздничные дни.

Ранее Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России необходимо поднять до 90%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась с президентом и уточнила, что целевым является уровень иммунизации от 90 до 95%.

При этом вакцинацию от коронавирсной инфекции прошли около 67% пожилых россиян. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, подчеркнув, что данная категория граждан по-прежнему находится в группе риска.

