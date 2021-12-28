Попова оценила уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России приближается к 60%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на неформальном саммите в Санкт-Петербурге.

Во время ее выступления Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране необходимо поднять до 90%. Президент отметил, что многие зарубежные страны значительно опережают Россию по данному показателю.

Ранее Путин в ходе большой пресс-конференции назвал текущий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России недостаточным. Он отметил, что необходим гораздо более высокий уровень иммунизации, выразив надежду, что в следующем году он будет достигнут.

По данным главы министерства здравоохранения России Михаила Мурашко, первый компонент вакцины от коронавируса получили более 78 миллионов россиян.

