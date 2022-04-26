Вирусолог рассказал об эффективности витамина D при лечении коронавируса

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Превышение дозы витамина D в 2–3 раза может быть эффективен для профилактики и лечения коронавируса, заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

"Большие дозы витамина D не всегда являются полезными. А вот увеличение дозы витамина D в 2–3 раза выше профилактической и постоянный его прием способствуют стабилизации работы организма и снижению тяжелого течения в том числе и коронавируса", – приводит "Газета.ру" его слова.

При этом существует множество побочных эффектов от приема его в больших дозах.

Тимаков напомнил, что самое тяжелое течение коронавируса наблюдается у людей с дефицитом витамина D, он играет важную роль в формировании эндокринной и иммунной системы. Однако избыток этого витамина может привести к накоплению кальция в очагах воспаления и нарушению работы органов, в которых образуются кальцификаты, добавил он.

Ранее доктор медицинских наук, профессор ФМБА Маргарита Королева сообщила, что исключение из рациона продуктов с содержанием глютена поможет быстрее выздороветь от коронавируса и других инфекционных заболеваний.

По словам Королевой, быстрее восстановиться поможет употребление достаточного количества белка. Для того чтобы сделать процесс выздоровления еще более быстрым и эффективным, врач советует сдать анализ на скрытую непереносимость, который позволит определить продукты, ослабляющие иммунную систему.