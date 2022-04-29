Бочкарев: около 20 крупных компаний стройотрасли Москвы включили в число системообразующих

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Около 20 крупных компаний, работающих в строительной отрасли Москвы, включили в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ, подготовленный министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, всего в списке находятся 63 системообразующих предприятия, получающие дополнительные стимулы к работе благодаря ряду мер государственной поддержки. К ним относятся 20 компаний из строительной отрасли.
Заммэра добавил, что в перечень вошла в том числе группа компаний "Мосинжпроект", специалисты которой несколько лет успешно решают масштабные градостроительные задачи. Совместно с правительством Москвы и "Роскосмосом" по поручению Владимира Путина создается Национальный космический центр.
"Среди главных проектов компании – строительство новых линий и станций московского метро, включая мегапроект – Большую кольцевую линию, а также новые скоростные автомагистрали", – отметил Бочкарев.
Генеральный директор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов, в свою очередь, добавил, что за последние 10 лет современной истории Москвы компания из городского проектного института стала сравнима с крупнейшими федеральными строительными подрядчиками.
Он подчеркнул, что сегодня группа компаний продолжает проектирование и строительство инженерных сооружений, транспортных и гражданских объектов, развивает новые направления деятельности в Москве и других регионах, обеспечивает занятость огромного числа специалистов строительной отрасли. В структурных подразделениях и дочерних организациях "Мосинжпроекта" работают более 16 тысяч человек.
Кравцов напомнил, что компания является оператором развития территорий некоторых крупных градостроительных проектов столицы, а также предлагает российским регионам услуги по развитию территорий и их интеграции под ключ в городскую среду.
Ранее Сергей Собянин заявил о переломном моменте в поддержке предприятий России. Мэр Москвы отметил, что в настоящее время произошла активизация банков и программ по субсидированию кредитных ставок. В стране наблюдается высокая динамика поддержки малого и среднего бизнеса, а также системообразующих предприятий.
Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики
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