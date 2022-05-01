СК РФ установил новых причастных к обстрелам Донбасса

Следственный комитет РФ установил еще шесть украинских командиров, причастных к обстрелам Донбасса. Об этом сообщили в ведомстве.

Ранее было возбуждено два уголовных дела по факту жестокого обращения с гражданским населением. Тем временем, с территории завода "Азовсталь" удалось вывезти несколько десятков человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.