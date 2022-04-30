Авиация России уничтожила более 200 националистов и 23 единиц бронетехники на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также ракетными войсками и артиллерией поражены 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 12 пунктов управления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.