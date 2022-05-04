ФРС США повысила базовую ставку на 0,5%

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Федеральная резервная система (ФРС) США, обладающая функциями центрального банка страны, впервые повысила базовую процентную ставку. Она увеличилась на 0,5 процентных пункта и теперь составляет 0,75–1%.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] ожидает, что при соответствующем ужесточении денежно-кредитной политики инфляция вернется к своему целевому уровню в 2%, а рынок труда останется сильным. В поддержку этих целей FOMC решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0,75–1% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным", – сказано в сообщении американского регулятора.

За увеличение ставки проголосовали все десять членов комитета.

Кроме того, с 1 июня ФРС планирует начать сокращение активов. В результате на 30 миллиардов долларов сократятся активы в казначейских ценных бумагах, а на 17,5 миллиарда долларов уменьшатся активы в закладных на недвижимость. С сентября текущего года сокращение намерены ускорить до 95 миллиардов долларов в месяц: на 60 и 35 миллиардов соответственно.

Следующее заседание американского регулятора пройдет 15 июня 2022 года. По его итогам будет опубликован обновленный макроэкономический прогноз.

Ранее руководитель Федеральной резервной системы Штатов Джером Пауэлл заявил, что правительству будет нелегко добиться в нынешних геополитических условиях "мягкой посадки" национальной экономики. Сложности возникнут при обеспечении снижение уровня инфляции в стране при недопущении роста безработицы, в условиях которого необходимо удержать экономику от скатывания к рецессии.