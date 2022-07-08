Евро упал ниже 1,01 доллара впервые за 20 лет

Москва 24/Никита Симонов

Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002-го, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:44 по московскому времени, европейская валюта по отношению к американской снизилась до 1,0081 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0159 доллара. Курс доллара к иене опустился до 135,86 иены. В то время как индекс доллара продемонстрировал рост на 0,33%, до отметки в 107,49 пункта.

Ранее кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что российская экономика в настоящее время проходит период адаптации к новым условиям, в то время как экономика Запада и Европы близка к кризисному состоянию.

Он уточнил, что на курс валюты влияют такие факторы, как общее состояние экономики двух государств, движение капитала, имидж экономики на внешнем рынке.

Эксперт отметил, что сложная ситуация в европейской и американской экономике объясняет падение курса доллара и евро к рублю.

