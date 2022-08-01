IKEA не подтвердила возможное открытие своих магазинов в России

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Компания IKEA не подтвердила информацию о подготовке к возобновлению работы магазинов в России, которая ранее появилась в Сети. Об этом сообщает РИА Новости.

"Магазины IKEA в России останутся закрытыми для посетителей. Никакие планы, связанные с открытием, в данный момент не прорабатываются", – сообщили представители ретейлера.

Ранее в СМИ появилась информация о наборе новых сотрудников в IKEA. По данным источников изданий, людям предложили вакансии на складах и в самих магазинах, в том числе и на долгосрочный период. Оформление новых трудовых договоров производилось через аутсорсинговые фирмы, а не напрямую в магазины сети.

В ночь на 5 июля IKEA начала финальную онлайн-распродажу через интернет-магазин в связи с прекращением деятельности на территории России.

С 2000 года в РФ начали работать 26 магазинов сети. В это число входят как полноценные гипермаркеты, так и студии, и магазины городского формата.

