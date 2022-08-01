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Общество

01 августа, 17:23

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Маркетолог рассказала, с чем связан перенос сроков распродажи в H&M

Скидок не будет? Что известно о распродаже в H&M
обществомагазины

Шведская компания Hennes&Mauritz (H&M) анонсировала финальную распродажу в августе перед окончательным уходом из России. Известно, что товары будут продавать по полной цене. При этом точную дату открытия магазинов компания не назвала. Однако уже 1 августа в некоторых торговых центрах выстроились очереди из покупателей. Разбираемся, с чем связан такой ажиотаж, а также стоит ли его подогревать самим потребителям.

Не дождались открытия

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В конце июля шведская торговая сеть H&M объявила, что приняла окончательное решение об уходе из России. В компании обосновали это операционными проблемами, а также непредсказуемостью будущего. Вместе с тем ретейлер сообщил, что напоследок откроет свои магазины для финальной распродажи товаров.

Начнется постепенное временное открытие большинства наших магазинов. Ожидается, что они будут оставаться открытыми в течение ограниченного периода времени, пока не будет продана большая часть оставшихся запасов.
пресс-служба H&M

Сперва в пресс-службе компании анонсировали, что торговые точки откроются для покупателей с 1 августа. Однако затем указали, что точной даты начала распродажи нет. При этом в H&M объяснили, что товары будут продаваться без скидок.

"Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене", – говорится на сайте ретейлера.

В сообщении сказано, что в РФ временно заработают все физические точки H&M и H&M Home. Что касается онлайн-магазина, то совершить через него покупку не удастся. Кроме того, покупателям будет недоступна программа лояльности. Ретейлер пояснил это техническими причинами.

Несмотря на то что компания не выбрала точную дату открытия точек, в Сети появились видео из столичных торговых центров, где москвичи выстроились в очередь рядом с закрытым помещением магазина 1 августа. Такая же ситуация наблюдается и в некоторых других городах. При этом источник в компании сообщил, что магазины откроются только в конце августа.

Подогревают интерес?

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Постоянные изменения в сроках распродажи не являются пиар-ходом и попыткой подогреть спрос у клиентов, рассказала Москве 24 руководитель пиар-агентства, маркетолог и бизнес-аналитик Анастасия Бастрыкина.

Думаю, переносы сроков распродажи связаны с объективными внешними причинами. В интересах компании за оставшееся время распродать как можно больше товара, поэтому это операционные сбои.
Анастасия Бастрыкина
руководитель пиар-агентства, маркетолог и бизнес-аналитик

"В нынешней обстановке сам факт ухода с рынка – достаточный инфоповод, привлекающий внимание. К тому же очереди у закрытых магазинов могут вызвать негатив у покупателей", – объяснила маркетолог.

Сама мысль о том, что это последняя возможность купить товары, подогревает покупательский спрос, продолжила Бастрыкина. "Многие даже не успевают подумать, действительно ли им это нужно. Тем более при желании всегда можно найти альтернативу этим товарам", – говорит она.

Плюс есть категория людей, которые находят в этом возможность заработать. Приобрести товар сейчас, чтобы затем перепродавать. Подобное происходило с товарами из IKEA, Nike, игровыми консолями. Люди, которые ведутся на исчезающий бренд, и любители перепродавать, они и составляют большую часть очередей.
Анастасия Бастрыкина
руководитель пиар-агентства, маркетолог и бизнес-аналитик

Также аналитик объяснила ситуацию со скидками.

"В такой ситуации брендам особо не интересно делать большие скидки, потому что они прекрасно понимают, что поклонники сети и так все с радостью купят. Может быть, они сделают скидки на какие-то отдельные товары в небольшом количестве. А основную массу будут продавать по стандартным ценам", – заключила эксперт.

Ранее в Минпромторге сообщили, что компания H&M приняла решение продать свой бизнес в РФ. В ведомстве указали, что ее активы могут приобрести не только российские бизнесмены, но и игроки из дружественных стран.

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