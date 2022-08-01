Толпа образовалась у магазинов H&M в Москве в ожидании распродажи

Десятки человек собрались в торговых центрах Москвы в ожидании начала офлайн-распродажи H&M.

Люди провели несколько часов в очередях в торговых центрах "Метрополис" и "Мега Белая дача", однако магазины так и не открылись. Источники в компании заявили, что распродажа начнется в конце августа.

Почему такой ажиотаж и зачем H&M распродажа, если они планируют продать активы в России вместе с содержимым складов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.