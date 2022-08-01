Москвичам пообещали жару в начале августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первая рабочая неделя августа выдастся жаркой, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, температура воздуха в ближайшие пять дней будет держаться на отметке 27–29 градусов. Возможна переменная облачность, при этом осадков в городе не стоит ждать до следующей недели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на первой неделе августа воздух в Московском регионе и на всей европейской территории России прогреется до 30 градусов. Таким образом, температура воздуха будет выше нормы на 2–3 градуса.

Ведущий специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что купальный сезон в Центральной России в этом году продлится по меньшей мере до середины августа. По ее словам, пока ночи остаются теплыми, так что вода не будет быстро остывать.

