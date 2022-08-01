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Магазины H&M откроются для распродажи в конце августа. Об этом Москве 24 сообщил источник в компании.

Ранее сообщалось, что шведский ретейлер планирует временно открыть магазины сети для продажи оставшихся в наличии товаров. При этом речь не идет о распродаже, одежда и аксессуары будут реализованы по полной стоимости. В Сети распространялась новость, что H&M начнет распродавать вещи 1 августа, однако магазины в этот день не открылись.

Компания H&M приостановила все продажи в России в начале марта на фоне ситуации на Украине. 18 июля стало известно, что шведская сеть полностью прекратит деятельность на российском рынке. Поводом для такого решения были названы операционные проблемы и неопределенность.