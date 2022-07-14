Овощи и фрукты подешевели за неделю почти на 4% в России

Овощи и фрукты подешевели за неделю почти на 4%. Такими данными поделились в Росстате.

Больше всего скинула в цене капуста – 13%. Стоимость картофеля и свеклы снизилась примерно на 8%. Помидоры пошевели на 4,5%, а морковь – примерно на 3,5%. Немного сбавили в цене бананы и яблоки. Кроме того, примерно на 1% подешевели сахар, гречневая крупа и куриные яйца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.