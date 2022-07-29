Депутат Милонов высказался об игрушке Хагги Вагги

Игрушкой Хагги Вагги, популярным героем компьютерного хоррора Poppy Playtime, заинтересовался депутат Госдумы Виталий Милонов. При этом о запрете продажи игрушки пока речи не идет.

"Я прекрасно знаком со всеми этими персонажами, потому что шесть моих детей меня наполняют этой жизнью. <...> Когда они показали (Хагги Вагги. – Прим. ред.), я просто в ужас пришел, думаю, что же это за уродство такое", – высказался парламентарий.

По его словам, проблема заключается в отсутствии качественных и интересных отечественных мультиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

