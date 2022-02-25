Милонов предложил запретить в России пропаганду чайлдфри

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В России следует запретить пропаганду чайлдфри и признать данную идеологию, объединяющую людей, нежелающих заводить детей, экстремистской. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Пропаганда чайлдфри – это попытка донести до общества положительную сторону отказа от (рождения) детей, что является с точки зрения любого нормального общества бредом", – цитирует парламентария РИА Новости.

Милонов подчеркнул, что речь идет не о запрете отказа от рождения детей, поскольку соответствующее решение является личным делом каждого отдельного человека. В то же время, по словам депутата, чайлдфри в основном придерживаются сторонники западных ценностей. Он отметил, что данная идеология охватила страны Запада, как пандемия.

Ранее сенатор Маргарита Павлова рассказала, что в Совете Федерации идет подготовка законопроекта, предусматривающего расширение перечня противоправного контента, который можно блокировать без решения суда.

В него планируют внести пропаганду чайлдфри, радикального феминизма, романтизацию убийств и преступников, а также информацию об абортах.

